Tragedia dopo la scomparsa, le indagini sulla morte di Giampiero Peloso

Resta al momento un mistero, sul quale cercheranno di fare luce i carabinieri, la morte di Giampiero Peloso, il 54 enne di Sezze trovato morto intorno all’ora di pranzo nei pressi della strada 156 dei Monti Lepini, in località Arnalo dei Bufali. L’uomo era scomparso nella giornata di ieri, dopo avere avuto un incidente con un mezzo pesante, mentre era alla guida della sua auto. Un incidente senza particolari conseguenze, ma nel momento in cui l’autista del camion si è allontanato per prendergli una bottiglia d’acqua, dopo esserci sincerato delle sue condizioni, Peloso si è allontanato lasciando nell’abitacolo documenti e telefonino. Sono così partite le ricerche fino al tragico ritrovamento. Perché si è allontanato? E’ cosa gli è accaduto? Un malore? Una caduta? Tutte domande che attendono una risposta