Sono moglie e marito i due pedoni investiti e uccisi in via La Cogna, al confine tra Aprilia e Ardea, nel tardo pomeriggio di oggi. I due anziani, ultraottantenni, residenti nella zona, erano appena scesi dall’autobus e stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da una Mercedes classe A. Alla guida c’era un ragazzo italiano di appena 19 anni che è stato portato in caserma per accertamenti. Il giovane rischia l’accusa di duplice omicidio stradale.

Sul posto, poco prima delle 19 sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, e i volontari del nucleo operativo Airone di Ardea coordinati dal comandante Giovanni Fois.

