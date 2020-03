Treni, con il Coronavirus entra in vigore l’orario estivo

Orario estivo per i treni in tutta la regione Lazio. L’assessorato e la Direzione regionale trasporti, di concerto con Trenitalia, hanno provveduto a definire un piano di rimodulazione dei treni regionali, che sarà in vigore da venerdì 13 marzo. Saranno tutelate le tratte e le fasce orarie più utilizzate da chi si deve spostare per necessità lavorative.

Il servizio Leonardo Express sarà rimodulato garantendo una corsa l’ora mentre, considerato l’annullamento delle crociere, è sospesa l’attivazione del Civitavecchia Express.

Le misure adottate sono dovute a diverse ragioni tra cui la drastica riduzione del numero dei passeggeri riscontrata dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto del governo (tra il 60 e il 70%). Pertanto è stata rilevata la necessità di ricalibrare il servizio.

“È attiva nella nostra Regione – ha spiegato l’assessore ai lavori, mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri – la cabina di regia tra assessorato e ufficio mobilità con il coinvolgimento di tutti gli attori afferenti al settore, in costante contatto con aziende e sindacati.

L’obiettivo è quello di garantire il servizio di trasporto pubblico per chi è impossibilitato a rinunciare agli spostamenti, in condizioni di massima tutela per lavoratori e utenti e nel rispetto dei principi di efficienza e sostenibilità dei servizi pubblici. In questo periodo così particolare il nostro lavoro va avanti e si concentra soprattutto sulla sicurezza degli utenti e dei lavoratori del settore trasporti, di concerto con aziende, sindacati e associazioni di categoria senza tralasciare il rapporto con le istituzioni locali che ringrazio per la grande collaborazione”.