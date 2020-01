In arrivo la 5° edizione della Coppa di Lega Amatori Futsal Latina, Trofeo “ATM Steel Technology” in scena il 19 gennaio presso il Pala park sementi Scarparo.

Ieri il sorteggio ufficiale condotto dal presidente della Broker Sport, Roberto Martin alla presenza di Gianluca La Starza, presidente del Linx Latina.

Grande attesa per una domenica all’insegna del Futsal realizzata grazie alla collaborazione tra Latina Sport Futsal di Alessandro Sorrentino e Broker Sport, che con la conduzione tecnico disciplinare del settore calcio Opes, cura la competizione.

“Sono molto soddisfatto del riscontro ottenuto da parte di tutti i nostri partner – commenta Roberto Martin – Come settore calcio di Opes siamo gratificati che la lega amatori stia prendendo sempre più piede in tutto il territorio provinciale, infatti ci sono rappresentanze dal nord al sud della provincia. Cosa che ci contraddistingue è il forte rispetto dei valori che vanno oltre la competizione, con la presenza di persone che negli anni hanno incarnato lo spirito della lega, caratterizzato da un sano agonismo in campo e condivisione al di fuori. Famoso il nostro terzo tempo – spiega – in cui dopo aver battagliato in campo, si mangia tutti insieme in allegria”.

Gli incontri avranno inizio alle 9 con il derby che aprirà il trofeo tra Città di Anzio e Nettuno. A seguire per tutta la mattinata, alle 10 Armata Sonnino Scalo – Buenaonda Aprilia, alle 11 Villa Patrizia – Old Ranch Fondi e alle 12 Amatori Futsal Terracina contro Amatori Pontinia C5. Dalle 16 il via alle semifinali che culmineranno con la finalissima delle ore 19.

