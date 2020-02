Giro di vite dei carabinieri, nella notte tra Latina e Pontinia, per la prevenzione delle stragi del sabato sera: fioccano denunce e segnalazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica e droga.

Il vasto servizio di controllo è stato effettuato dai militari del Nor di Latina e delle stazioni di Borgo Grappa e Pontina lungo le strade e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Deferite in stato di libertà quattro persone risultate ubriache che, al momento del controllo, si trovavano alla guida di automobili. Nel corso del servizio è stata denunciata anche un’altra persona trovata in possesso di mezzo grammo di marijuana. Alla stessa è stato contestato anche il reato di porto abusivo di arma bianca: se ne andava in giro con un coltello a serramanico con una lama lunga nove centimetri.

I carabinieri hanno anche segnalato al Prefetto, quali assuntori di sostanze stupefacenti, cinque persone trovate in possesso di modici quantitativi di marijuana e cocaina.

Complessivamente, nella notte tra sabato e domenica, oggi 16 febbraio, sono state fermate 72 persone; controllati 58 veicoli, elevate 15 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada; ritirate cinque patenti di guida; decurtati 67 punti; sequestrati sette mezzi e cinque carte di circolazione.

