“Un paese ci vuole”, pubblicata la graduatoria: finanziati 139 progetti nei piccoli comuni

Pubblicata la graduatoria relativa alla seconda annualità dell’avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020“. Per il biennio 2021/2022, sono ammessi a finanziamento 139 nuovi progetti di valorizzazione dei piccoli comuni del Lazio, di cui i primi 63 finanziati subito con i circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale. I restanti 76 verranno inseriti nel bilancio 2021.

“I Piccoli comuni del Lazio – ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti -rappresentano un patrimonio imprescindibile di storia, memoria e tradizioni. Una ricchezza che continuiamo con impegno a tutelare e valorizzare. Anche e soprattutto in un anno difficile come quello che stiamo attraversando è fondamentale sostenere le piccole realtà laziali affinché, quando potremo finalmente ritenere chiuso il capitolo covid-19, si riparta più forti di prima. La Giunta è al lavoro per stanziare nuovi fondi con il bilancio 2021, così da sostenere i restanti 76 progetti risultati ammissibili ma non finanziabili con le risorse attualmente disponibili”.

I progetti, in coerenza con le finalità del bando, privilegiano il recupero e la rigenerazione di luoghi e spazi importanti per la vita sociale e culturale delle comunità e in particolare per i giovani. Gli interventi riguardano dunque la sistemazioni delle piazze, dei giardini e dei percorsi dei centri storici, lavori di manutenzione di edifici e ambienti per la collettività e la riqualificazione paesaggistica di parchi, sentieri e aree di pregio naturalistico.