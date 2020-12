Latina, si denudò davanti ad alcune studentesse: patteggia la pena

Con l’auto era arrivato davanti la scuola Formazione Lavoro di Latina, in via Piscinara, e si era denudato davanti ad alcune studentesse. Poi si era allontanato. La vicenda però era finita in tribunale, l’uomo era stato, infatti, individuato dalla polizia grazie alla targa dell’auto presa dai presenti.

Ieri il 46enne ha patteggiato una pena a 6 mesi di reclusione per atti osceni in luogo pubblico, per l’episodio risalente al 25 febbraio del 2019. Il pubblico ministero e l’avvocato dell’imputato, Luca Amedeo Melegari, hanno concordato la pena che è stata poi accolta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Giuseppe Cario.