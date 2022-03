“Una Vita da Social”: campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo a Formia

Il personale specializzato del Commissariato del Formia, in collaborazione con il personale delle Poste di Latina, hanno incontrato gli studenti gli alunni e docenti della scuola media “V. Pollione” a Formia e Penitro per sensibilizzare i giovani sul tema del cyberbullismo e della legalità in generale, soprattutto riguardo alla prevenzione di episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”.

L’iniziativa si inserisce nelle giornate organizzate dalla Prefettura di Polizia di Latina nel nell’ambito del progetto di educazione alla legalità e conosciuto con lo slogan “Una Vita da Social”.

Al progetto hanno partecipato circa 300 studenti con la modalità in presenza in aula magna ed on-line.

Sono già in programma altri appuntamenti con il coinvolgimento degli alunni di altri Istituti scolastici del territorio, nonché una giornata dedicata all’informazione per i genitori degli studenti.