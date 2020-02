La doppia vittoria per 3-0, la prima fuori casa contro il Sermoneta e la seconda martedì in casa contro Rainbow di Aprilia, pone la formazione allenata da coach “SCOTT” Francesco Fortunato, al primo posto del girone A in attesa dello scontro diretto tra la ASD Cosmos volley e l’Onda volley, che si terra giovedì 20 febbraio, che definirà le due squadre che accederanno alla Final four under 16 femminile. Sabato 15 febbraio le Virtusine hanno sconfitto le pari età del Sermoneta, non senza un pizzico di apprensione soprattutto nel secondo set che si è chiuso sul 26-28. L’incontro si è chiuso con i seguenti parziali 10-25 ,26-28 e 19-25. Martedì 18 invece la formazione capitanata da Emma Marino, ha liquidato in poco più di un’ora la compagine della Rainbow di Aprilia con i seguenti parziali 25-10, 25-10 ,25-15. La formazione schierata è stata la seguente: Marino (palleggiatore), Ciaramella e Ferrarese (martelli), Ballardini e Dervishi (martelli) e Del Prete (opposto). Nel corso dell’incontro hanno fatto ingresso in campo anche Bonaldo (palleggiatore), Bovolenta e Golotta (centrali) e Milana (opposto). All’appello mancava solo Cupellaro che è in fase di guarigione dall’infortunio che la sta tenendo lontano dal rettangolo di gioco.

Le parole del coach Fortunato: “Dopo la sconfitta di Anzio, poteva esserci un po’ di scoramento, visto il mancato percorso netto senza sconfitte, ma le ragazze hanno reagito bene e hanno dimostrato di aver metabolizzato la sconfitta, ora ci attende l’ultima partita domenica in casa contro il Sezze, ora siamo in testa al girone come prime ed una eventuale vittoria della ASD Cosmos ci permetterebbe di restare tali ed affrontare le Final four con uno spirito diverso, anche se poi alla fine la squadra che andremo ad affrontare il 1 Marzo, sia il Fondi che il Terracina sono squadre ben dotate e sarà sicuramente una bella sfida”.

