Unione Ciechi Latina, incontro per i mezzi pubblici

Si è tenuto l’incontro del Comitato Mobilità ed autonomia dell’Unione Italiana Ciechi di Latina, i rappresentanti del comitato Alessandro Fantin, Deborah Tramentozzi, Anna Rita Ciaccia e Danila Faiola, hanno affrontato molte tematiche riguardanti il territorio pontino, in particolare è stato riaffrontato il problema dei mezzi pubblici, tema già discusso precedentemente, la fruibilità dei mezzi stessi, l’accoglienza a bordo, le modalità di acquisto dei biglietti sono sempre in primo piano, anche casi di fraintendimento tra controllori e disabili visivi sono da non tralasciare.

Importante, è stato il contributo della Vice Presidente UICI Patrizia Scarselletti intervenuta alla riunione, la dirigente associativa, sempre presente negli incontri organizzati dal Comune di Latina, ha illustrato le problematiche inerenti il piano di abbattimento delle barriere architettoniche altro tema attuale. L’associazione dovrà vigilare affinchè si giunga ad una risoluzione di tutti questi problemi.