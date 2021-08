Vaccini Covid, attivo l’open day junior dai 12 ai 17 anni

È partito il servizio di vaccinazioni junior anti Covid per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sarà possibile recarsi presso le strutture del Lazio indicate e negli appositi orari. Per la provincia di Latina, nei giorni 21-22 agosto presso Abbvie, ex Rossi Sud, Itaca Formia (ore 8-20), sempre il 21 e 22 agosto presso Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20);

Per l’Asl di Frosinone: 19 agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 16-20). Mentre su Roma: Asl Roma 1: 19 agosto presso ospedale Sant’Andrea (ore 9-19), 23-24 agosto presso l’Eastman-Umberto I (ore 8.30-19.30); Asl Roma 2: 17-18-19 agosto presso il Campus Bio-medico (ore 14-19); 17-18-19-20-21-22 agosto presso hub La Vela (ore 8-19); Asl Roma 3: 23-24 agosto presso l’hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20); Asl Roma 4: 14-21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano; Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l’ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l’ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30).

Intanto ieri a Latina sono state somministrate 3.684 dosi e si sono registrati 54 nuovi contagi e zero decessi. Si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto distribuiti come segue:

Terracina 18

Aprilia 10

Latina 5

Fondi 4

Ponza 3

Gaeta 2

Minturno 2

Sermoneta 2

Rocca Massima 1

Sabaudia 1

San Felice Circeo 1

Sezze 1

Lenola 1

Sonnino 1

Sperlonga 1

Cisterna di Latina 1

In programma anche l’open Day in agosto che prevede le somministrazioni presso Hub Spallanzani: dal 14 al 22 agosto (8:30-19:30), Asl Roma 2: 14-15-16 presso l’IFO (riservato a senza fissa dimora), 17-18 e il 21-22 di agosto sempre presso l’IFO (ore 9-19), Asl Roma 4: dal 15 al 20 agosto e il 22 agosto dalle 8:30 alle 14 presso Padre Pio Bracciano, Fiano Romano, Porto di Civitavecchia e Ladispoli via Trapani; Asl Frosinone: 18-19 di agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 9-13), 14-15-16-17 di agosto presso la Casa della Salute di Pontecorvo (ore 8.30-16.30).

Inoltre, la regione rende noto che è attivo il servizio provvisorio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione, bloccato a causa dell’attacco hacker, è possibile contattare le centrali operative delle Asl e delle Aziende ospedaliere per effettuare le prenotazioni. Ecco le modalità:

Asl Roma 3: tel: 0694356861 (lun-sab ore 8-20) – mail: supportoprenotazioni@aslroma3.it

Asl Roma 5: tel: 0774775151 (lun-ven 8-17 e sab 8-12) mail: prenotazioni.emergenza@aslroma5.it

Asl Roma 6: tel: 0693273842 (lun-ven ore 8/18) mail: segreteriarecup@aslroma6.it

Asl Frosinone: tel 07758822453 (lun-ven 9-13 e 14-18)

Asl Latina: mail: segreteriarac@ausl.latina.it

AO San Giovanni Addolorata: tel: 06.77056924 (lun-ven 8-13) mail: prenotazioniambulatoriali@hsangiovanni.roma.it

IRCCS INMI Spallanzani: tel 0655170245 (lun-ven 8-14 sab 9-12) mail: urp@inmi.it

Un programma apposito è dedicato anche all’Operazione DELTA, vaccino itinerante, con programma in corso di aggiornamento:

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 agosto, Rieti.

– Asl Roma 6: Marino – 12 agosto, Castel Gandolfo – 13 agosto, Frascati – 14 agosto Rocca di Papa – 15 agosto, Anzio – 17 agosto, Anzio – 19 agosto, Ardea Montagnano – 20 agosto, Castel Gandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castel Gandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia.