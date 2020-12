Covid Lazio, Mostarda (Asl Roma 6): “I vaccini arriveranno in anticipo”

I vaccini contro il Covid-19 arriveranno prima del previsto. Lo ha detto il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, intervistato dall’agenzia Dire. “Per i primissimi giorni di gennaio avremo i frigo-congelatori e saremo in grado di conservare i vaccini che arriveranno in anticipo”.

L’Asl Roma 6 (che copre tutta la zona dei Castelli Romani, arrivando fino a Pomezia e Nettuno), si è già attivata per non farsi cogliere impreparata dall’arrivo anticipato del vaccino Pfizer-Biontech per fine-inizio anno.

Mostarda ha poi parlato della situazione ricoverati e posti letto disponibili nell’Asl Roma 6:

“Nei giorni scorsi abbiamo avuto una percentuale di posti letto occupati, sono 225 quelli dedicati al Covid, molto vicina all’80%. Da qualche giorno però la percentuale è in calo: ad oggi siamo al 60% di occupazione, con una tendenza a una ulteriore lenta ma significativa riduzione del fabbisogno di posti letto per acuti Covid positivi. La stessa cosa sta avvenendo per i posti in terapia intensiva”.

“Noi, come tutte le aziende sanitarie – ha continuato – ci siamo preparati per lo stoccaggio pianificato. Ci arriveranno, come Asl Roma 6, circa 18mila dosi. Abbiamo previsto per lo stoccaggio sicuro la farmacia dell’ospedale dei Castelli, sia in termini di sicurezza che garanzia per le temperature dei congelatori: abbiamo infatti acquistato frigo-congelatori e saremo in grado già dai primi di gennaio di accogliere, stoccare e conservare tutte le dosi. Rispetto alla logistica, per la somministrazione stiamo raccogliendo tutte le adesioni degli operatori sanitari, a cominciare dai nostri della Asl per poi passare anche alle Rsa e infine agli ospiti delle Residenze. Siamo quindi già pronti per predisporre tutto il processo in sicurezza”.