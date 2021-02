Vaccini Over 80, oltre 3mila prenotazioni a Latina. Cosa sapere

LATINA – Sono oltre 3mila le prenotazioni per i vaccini anti Covid per gli over 80 giunte sino alle 22 di ieri. Il dato fa riferimento al conteggio delle domande pervenute alle ASL di Latina nel primo giorno utile per presentare domanda.

In tutto il Lazio, tra call center e web, sono giunte in poco meno di 24 ore ben 43.994 prenotazioni. Il 14% di esse sono avvenute tramite Call Center, l’85% tramite Web. Questi i dati relativi alle singole Asl: Asl Roma 1: 12.602; Asl Roma 2: 10.899; Asl Roma 3: 5949; Asl Roma 4: 1.416; Asl Roma 5: 2.193; Asl Roma 6: 2.817; Asl Frosinone: 2.237; Asl Latina: 3.386; Asl Rieti: 424; Asl Viterbo: 2.071. Le prenotazioni procedono con un ritmo di circa 2000 l’ora.

IL SERVIZIO

Il servizio è attivo per le persone di età maggiore o uguale a 80 anni, o che comunque compiranno 80 anni nel 2021 per prenotare la somministrazione gratuita della prima e seconda dose del Vaccino Anti Covid-19. La prenotazione può esser fatta anche da un familiare, un parente o un congiunto, ovviamente con l’assenso della persona che si vuole vaccinare.

COME ACCEDERE

Per accedere al servizio sarà sufficiente il codice fiscale e non serve prescrizione medica. Il sistema di prenotazione attivo dal 1 febbraio è accessibile via web tramite l’indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it oppure tramite SaluteLazio.it oppure tramite il numero di assistenza 06.164.161.841 attivo dal lunedì al venerdì 7.30-19.30, sabato 7.30-13. Numero Verde 800 118 800 per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza attivo 7 su 7 dalle 8 alle 20. Si potranno prenotare appuntamenti per la vaccinazione a partire dall’8 febbraio presso le 89 strutture presso cui è attivo il servizio. Si può scegliere solamente il giorno e prenotare la prima disponibilità della giornata.

COSA OCCORRE

Occorrerà stampare il promemoria della prenotazione e portarlo insieme alla tessera sanitaria il giorno dell’appuntamento. Se non si è scaricato il promemoria al momento della prenotazione, è possibile farlo anche in un secondo momento dalla homepage del sito (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) cliccando su “Gestisci appuntamenti” e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento. L’utente che ha eseguito la prenotazione riceverà un SMS, 72 ore prima dell’appuntamento fissato.

DISDETTE – SPOSTAMENTI

Per la prima somministrazione, è possibile disdire o spostare l’appuntamento autonomamente dal sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it cliccando su “Gestisci appuntamenti” e inserendo codice fiscale e numero appuntamento. Per disdire o spostare l’appuntamento per la seconda somministrazione è necessario rivolgersi al Contact Center dedicato telefonando al numero 06.164.161.841.