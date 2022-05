Via Salita Annunziata e Foro Severiano a Terracina, il nodo sicurezza e viabilità

I consiglieri comunali di Terracina Caringi e Feudi chiedono chiarezza su sicurezza e viabilità nel tratto di via Salita Annunziata e via Foro Severiano. Riceviamo e pubblichiamo la seguente note: «Non restiamo inermi dinanzi a un’ordinanza emessa nel novembre 2020 dall’allora dirigente ingegnere Costantino, volta a regolamentare il traffico a carattere temporaneo nel tratto di via Salita Annunziata e via Foro Severiano, che silenziosamente rischia di divenire una definitiva modifica alla precedente viabilità.

Purtroppo ciò che più desta preoccupazione è il rischio connesso al pericolo, seppur potenziale, richiamato nell’ordinanza n. 116/2020 e di cui all’oggi non si ha alcuna notizia certa. Queste le motivazioni che ci hanno spinto a chiedere chiarimenti all’Amministrazione rispetto alle motivazioni riportate nell’ordinanza emessa oltre 18 mesi fa, ovvero sul “sospetto cedimento di uno stabile”. Ed ancora: «La cittadinanza merita di avere informazioni corrette sul pericolo, potenziale o reale, essendo il tratto di via Foro Severiano inevitabilmente percorso da pedoni, ed anche sulla volontà dell’amministrazione di ripristinare la precedente viabilità, oltre che i tempi», così concludono i Consiglieri Caringi e Feudi.