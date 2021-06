Vigili del Fuoco, le attestazioni di lodevole servizio

Si è svolta in forma privata a causa delle restrizioni covid la cerimonia per la consegna, da parte del Comandante Provinciale Stefano Smaniotto, delle “attestazioni di lodevole servizio” al personale andato in pensione nell’ultimo anno.

Consegnate anche ad alcuni Vigili in servizio la croce di anzianità.

Di seguito l’elenco di tutto il personale insignito: