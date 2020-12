Viola la quarantena e va in vacanza ad Aprilia, giovane donna denunciata

Viola la quarantena e trova alloggio in un B&B di Campoverde, ad Aprilia. La giovane donna di Nettuno era risultata positiva al Covid-19 e, nonostante questo, ha pensato di trascorrere alcuni giorni nell’elegante tenuta in provincia di Latina. E’ stata però scoperta e denunciata dalla polizia.

Determinante è risultata l’applicazione della Banca Dati delle forze di polizia, che è costantemente aggiornata con i nominativi dei soggetti positivi al Covid-19, ai fini del loro monitoraggio.

Pertanto la giovane, rintracciata all’interno della struttura recettiva, è stata denunciata penalmente dagli agenti del commissariato di Cisterna per aver violato l’obbligo di quarantena finalizzato ad impedire la diffusione di una malattia infettiva. Inoltre gli stessi poliziotti, muniti dei previsti dispositivi sanitari, hanno verificato il suo effettivo rientro presso la propria residenza di Nettuno, seguendola con l’autovettura sino all’abitazione.

Brutta notizia anche per i titolari della struttura recettiva che dovranno ora provvedere alle opportune sanificazioni e ai controlli di rito per il personale entrato in contatto con la sgradita ospite.