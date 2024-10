Visioni Corte Film Festival, al via la XIII Edizione a Gaeta

La XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival si svolgerà a Gaeta dal 12 al 19 ottobre 2024, presso il Cinema Teatro Ariston. L’evento, dedicato al cortometraggio, ha ricevuto 2631 opere in selezione da tutto il mondo, e ne presenterà 93 in concorso e 3 fuori concorso, con 27 anteprime (mondiali, europee e italiane). Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Il Sogno di Ulisse, celebra la creatività cinematografica con cortometraggi provenienti da 25 nazioni, suddivisi in diverse sezioni tematiche, come animazione, fiction italiana e internazionale, documentari e opere rivolte ai giovani.

Un omaggio speciale sarà dedicato a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita, con una mostra fotografica intitolata “Marcello Mastroianni, sfumature fotografiche” allestita presso la Torre di Mola di Formia. Verrà anche presentato un nuovo volume di Visioni di Cinema, esplorando la vita e la carriera dell’iconico attore italiano.

Il festival assegnerà inoltre il Premio Opera Prima a Giulia Innocenzi per il suo documentario Food for Profit, che denuncia le dinamiche dell’industria alimentare globale, celebrando il suo impegno nel giornalismo e nel cinema documentario.