Volley Team Terracina, l’unica squadra terracinese di pallavolo maschile

Solo 11 anni fa, da una scommessa tra amici, nacque l’idea della “Futura Maschile”, l’unica squadra terracinese di pallavolo maschile.

Per oltre 8 anni sono stati affrontati i campionati di prima e seconda divisione, alla guida il coach Arcangelo Vaccarella che rappresenta la “storia” della volley terracinese.

Tre anni fa per mancanza di giocatori maschili, la “Futura Maschile” era in corsa per trasformarsi in squadra amatoriale mista ed intraprendere una nuova avventura più inclusiva ed iscrivere al campionato amatoriale misto, sempre sotto il nome della società Futura, nella stessa location di sempre, la palestra della scuola G.Manzi.

Tutte le operazioni sono state temporaneamente “congelate” da questa pandemia ancora in corso, ma come è accaduto per altri sport e discipline, per assurdo questo stop obbligato ha motivato l’associazione nel perseverare per la sua strada.

Pertanto appena ricevuto l’ok dal governo sono ripartite immediatamente le operazioni, nasce così la Volley Team Terracina.

Stesso coach Arcangelo Vaccarella con identici obiettivi e motivazioni.

Con la nuova apertura vi sarà anche una nuova location, la palestra dell’istituto comprensivo M. Montessori e nuovi giovani atleti.

La Futura affronterà un campionato misto del CSI a 7 squadre che li impegnerà in tutta la provincia.

Il campionato si svolgerà sempre con la stessa formula che prevede la presenza in campo contrmporanea di 3 uomini e 3 donne.

Parterre composto da 20 atleti, di età compresa tra i 19 e 51 anni!

Giovani studenti ma anche persone più grandi per dare la possibilità a chiunque di esprimere se stessi attraverso il volley.