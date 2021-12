Sezze, armi nella casa non dichiarata

I Carabinieri della Stazione di Sezze Romano hanno denunciato, in stato di libertà un 25enne già noto alle forze dell’ordine, in quanto, a seguito di cambio di domicilio, ometteva di effettuare le previste comunicazioni in merito, all’autorità amministrativa.

Da un attento controllo della documentazione inerente il possesso delle armi, i militari hanno appurato come il 25enne non aveva successivamente dato seguito a quella variazione anagrafica, rimanendo, a vivere nella vecchia abitazione.

Si è proceduto al sequestro di 2 fucili da caccia, una carabina e una pistola ad aria compressa.