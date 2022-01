XIX congresso CISL Latina:  lavoro, futuro e giovani

Il XIX Congresso della Cisl Latina che si terrà i prossimi 12 e 13 gennaio presso “Il Ritrovo”, Borgo Carso, vuole essere un momento d’incontro, di sedimentazione del sapere, un’occasione per tramandare le conoscenze da parte di chi ha esperienza a tutti coloro che ancora devono ampliare il proprio bagaglio.

Il Sindacato, d’ispirazione cattolica, vuole regalare a tutti i partecipanti del Congresso un momento di riflessione e dibattito, all’interno del quale temi quali il lavoro, l’etica, ma anche i giovani e il loro futuro siano centrali e di primaria importanza.

Proprio per questo motivo sarà aperta una tavola rotonda relativa a “Latina Città Universitaria”, per far aprire quest’ultima anche ad altri atenei e farla diventare così il primo avamposto rispetto alla settima arte. “Esserci per cambiare”, come riporta lo slogan dell’evento, significa essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro.

“Volgere la mente al passato significa imparare dalla storia e conoscere a fondo le nostre radici” asserisce il Segretario Generale della Cisl Latina Roberto Cecere:

“Allo stesso tempo, frequentare il futuro significa alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni e pianificare il futuro imparando gli uni dagli altri. È il concetto che risiede alla base dell’”Esserci per cambiare”, con il ruolo del Sindacato centrale per lo sviluppo del nostro territorio. Durante il prossimo Congresso abbiamo intenzione di coinvolgere tutti gli attori di quest’ultimo per dare vita alle idee più giuste per progettare i prossimi quattro anni di attività”.