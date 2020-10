Zingaretti agli amministratori locali: “Smart working oltre il 50%”

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ha chiesto ai sindaci, ai presidenti delle province ma anche ai ministri, di aumentare lo smart working per andare oltre la soglia minima del 50% negli uffici pubblici.



“Occorre andare oltre e potenziare la programmazione delle forme di lavoro flessibile che impattano sia sulla riduzione dei contatti negli ambienti di lavoro, sia sul carico del trasporto pubblico verso la capitale e al suo interno – ha detto Zingaretti – Anche nei casi di attività in presenza sarà importante che gli uffici pubblici programmino orari di accesso dei propri dipendenti e che, compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico, differenzino per fasce orarie come si stanno impegnando a fare le istituzioni scolastiche”.