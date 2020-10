Latina Calcio 1932 – Torres: anticipata la gara della quinta giornata al 24 ottobre

I leoni pontini tornano in campo dopo la sconfitta fuori casa contro il Cassino. L’appuntamento previsto per domenica 25 ottobre però, come comunicato dalle società del Latina Calcio 1932 e del Torres calcio, vedrà un anticipo di giornata, infatti la partita si svolgerà sabato 24 ottobre alle ore 14:30 presso lo stadio D. Francioni di Latina.

Arrivata nel primo pomeriggio la comunicazione ufficiale da parte della LND, la società neroazzurra si prepara ad affrontate la sfida casalinga anticipata della 5° giornata del campionato di Serie D 2020/21.

Non resta che dare appuntamento a tutti gli appassionati neroazzurri a sabato 24 ottobre, con la partita casalinga tra Latina Calcio 1932 e l’Asd Torres.