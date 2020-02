Sulla Pontina a 150 chilometri all’ora: ritiro immediato per un centauro “pizzicato” dalla Polizia Stradale del distaccamento di Terracina. E’ accaduto sabato scorso quando il motociclista è sfrecciato davanti alle pattuglie posizionate sulla 148, nel territorio di Sabaudia, dove il limite di velocità era di 90 chilometri all’ora.

In totale il servizio di controllo ha fatto registrato 38 contestazioni per per superamento dei limiti di velocità tra cui quattro, compreso il centauro, con ritiro immediato della patente di guida. In totale 62 infrazioni al codice della strada.

