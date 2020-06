Antoci: “In bocca al lupo a Valeria Campagna. Dovrà smarcarsi da chi ha affossato Lbc”

In bocca al lupo del consigliere comunale Salvatore Antoci alla nuova capogruppo di Lbc, Valeria Campagna.

“Le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Roberto Lessio – ha commentato Antoci i cambiamenti repentini nel partito di maggioranza – hanno provocato un piccolo terremoto all’interno di Lbc. In poco più di 24 ore da quando le sue dimissioni sono state protocollate, il movimento ha fatto due importanti scelte”.

Non mancano le critiche per nulla velate: “Mentre la prima, formalmente tutta in carico al sindaco, è in linea col passato poco edificante di Lbc ed è quindi improbabile aspettarsi delle novità di rilievo, la seconda, la nomina di Valeria Campagna a capogruppo, potrebbe essere una scelta innovativa capace di riservarci delle sorprese positive.

Tante domande si affollano: sarà stata eletta capogruppo perché in LBC ha finalmente prevalso il genuino desiderio di svolta e di cambiamento, oppure sarà stata eletta come simbolo – una sorta di vacuo totem da far troneggiare sul nulla? Sarà stata la tardiva presa di coscienza del fallimento e quindi il tentativo di rianimazione di un movimento agonizzante, oppure la ricerca di un feticcio da ostentare in questo ultimo anno di legislatura?

Ovviamente non so rispondere a queste domande, ma so che Valeria è una persona estremamente in gamba, intelligente, preparata, motivata, ambiziosa, oltre che giovanissima. Qualunque siano state le motivazioni che hanno portato alla sua elezione, spero che la nuova capogruppo si saprà affrancare dall’ala attendista, paralizzata, incompetente e arrogante di Lbc”.

“Rivolgo quindi – ha concluso Antoci – un affettuoso saluto a Valeria insieme ai complimenti e un grosso in bocca al lupo. L’aspetta una sfida grande e difficile, da giocarsi tutta sul fronte interno. Dovrà smarcarsi da chi ha affossato Lbc e Latina e riuscire ad imporre finalmente una linea politica che sia orientata all’azione e al bene comune. È in gamba e può farcela anche se l’orologio ormai batte le 23″.