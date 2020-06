Latina, l’assessore Lessio si dimette. Zuliani: “Perché alla vigilia della scelta sulla discarica?”

Nuova defezione nella giunta Coletta: si è dimesso l’assessore all’Ambiente Roberto Lessio. Se ne va in un momento delicato, quando il comitato ristretto di sindaci deve indicare i luoghi per adatti a una discarica prima che lo faccia la Regione Lazio.

Le ragioni che lo avrebbero indotto alla scelta sono le stesse di quelli che lo hanno preceduto: problemi personali. Così avevano detto Costanzo, Caprì, Capirci, Costanti, Di Muro. Sette, se si conta Buttarelli.

Questa mattina è arrivato il commento della consigliera comunale Nicoletta Zuliani, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale: “Un altro assessore che rinuncia. E non se ne va a un assessore qualunque, ma uno attorno al quale è stata costruita la proposta identitaria di Coletta e Lbc: l’ambiente, la gestione dei rifiuti, il verde.

Alle parole generiche di Coletta di domenica scorsa, seguono atti politici concreti con le dimissioni di Lessio che impongono la realtà di un fallimento. I ‘motivi personali’ sono i soliti motivi che tutti gli assessori di Coletta hanno addotto alla loro scelta di lasciare, ma l’effetto che producono è tutto politico.



Perché Lessio va via proprio alla vigilia della scelta che riguarda la discarica? Come si muoverà il sindaco e cosa proporrà in provincia a nome di tutta la città? Perché non se ne parla in Consiglio e nelle Commissioni? Perché il ripascimento non parte? Quali certezze abbiamo sul futuro di Abc? Quale il futuro dell’impiantistica dei rifiuti?”

Tutte domande alle quali l’amministrazione dovrà dare una risposta.