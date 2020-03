In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, si giocherà a porte chiuse il prossimo 7 marzo il derby Anzio Waterpolis – Roma Vis Nova.

Il match, previsto alle 18.30 si terrà presso la piscina olimpionica comunale di Monterotondo, campo di gara casalingo scelto per il secondo anno consecutivo dalla Roma Vis Nova.

All’andata ad Anzio, il team di Mirarchi prevalse con un combattuto 10-8 nella partita inaugurale del campionato. Ma i romani hanno brama di rimanere stabilmente in zona playoff. Sarà dunque partita da giocare a viso aperto senza troppe alchimie tattiche, cercando di far prevalere le qualità tecniche e le doti balistiche che sulla carta fanno risaltare il team Anziate. In acqua il responso.

“Domani affrontiamo un derby, una partita sicuramente impegnativa, ma sono sicuro che se riusciremo a impostare nel modo migliore avremo la seconda partita fuori casa e quindi per noi è uno stimolo grandissimo riuscire a portare a casa i tre punti – commenta il capitano Federico LaPenna – Questo risultato – prosegue – darebbe una scossa forte a quello che è il nostro cammino perché vuol dire aver superato partite impegnative molto importanti per affrontare poi lo scontro diretto con il Catania di sabato prossimo. Siamo concentrati, stiamo lavorando bene e continueremo a farlo fino a sabato cercando di fare tutto quello che ci viene chiesto da Maurizio Mirarchi per la parte tattica e che fisica”.

Ex d’autore per i romani: Marco Parisi, Mario Bonito e mister Calcaterra (il Sandrone nazionale). Mirarchi non disporrà della rosa completa. Assente Presciutti ancora in fase di recupero per un problema alla spalla.

“Sabato oltre a giocare una partita con una diretta concorrente per i play off, comincia il girone di ritorno in cui gli scontri diretti hanno un peso specifico importante ai fini della classifica che anche quest’anno sta risultando abbastanza equilibrata – commenta il coach Maurizio Mirarchi – Visto il derby, metteremo più impegno e concentrazione che nelle altre partite, consapevoli che una vittoria, oltre a mantenere il primato in classifica, ci darebbe una grossa spinta per affrontare il girone di ritorno”.

A commentare anche il presidente Damiani: “Finalmente si torna a giocare ed anche se a porte chiuse, il campionato riprende con un bel derby. Una partita difficile visto il nostro avversario quinto in classifica, che nella piscina di Monterotondo proverà a mettere in discussione il nostro primato in classifica conquistato sin dalla prima giornata. Da parte nostra occorrerà giocare al massimo delle nostre possibilità, impostare sin da subito il nostro gioco e puntare a fare punti. Mi aspetto una squadra determinata – conclude – e soprattutto lucida e forte in difesa e nelle fasi di attacco. Il nostro obiettivo è mantenere la testa della classifica”.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming https://www.youtube.com/watch?v=hmCBwVYXTRQ