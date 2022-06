Aprilia, zona La Cogna: iniziata la metanizzazione della zona

La società 2i Rete Gas, concessionaria della distribuzione del gas metano per tutto il comune di Aprilia, sta completando la realizzazione della metanizzazione della zona di La Cogna.

“Siamo veramente soddisfatti per gli investimenti che la 2i Rete Gas ha deciso di continuare ad implementare nel nostro territorio, ha commentato l’assessora alle grandi opere Luana Caporaso, in questi anni la collaborazione avviata con la società concessionaria della distribuzione del metano, nella persona di Aristide Proietti, il quale ringrazio personalmente, è stata proficua e ci ha consentito di portare servizi in periferia e colmare, in diverse zone di Aprilia, un gap importante. Anche per La Cogna possiamo dare il via alla fase degli allacci alla rete”. 2i Rete Gas ha predisposto una campagna per promuovere l’uso del gas metano attraverso agevolazioni rivolte ai cittadini che intendono chiedere l’allacciamento o l’attivazione della fornitura. Due sono le tipologie di offerta (non cumulabili) previste: la Promo attivazione prevede uno sconto totale dei contributi previsti per la prima attivazione della fornitura di gas metano, con un risparmio minimo pari a 77 Euro + IVA 22% (30€ di contributo di attivazione più 47€ per l’accertamento documentale ex Del. 40/2014 AEEGSI). La Promo allacciamento, invece, comporta un preventivo agevolato per la realizzazione dell’allacciamento alla rete del gas metano, con un contributo pari a 200 Euro + IVA 22%. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero verde 800.997.710.