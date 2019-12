Auto, i consigli “evergreen” per risparmiare sull’assicurazione

Come risparmiare sull’assicurazione auto? É una domanda-tormentone che si pongono gli automobilisti al momento di scegliere la polizza da sottoscrivere.

Il prezzo generalmente è la discriminante che fa pendere l’ago della bilancia in favore di una determinata polizza assicurativa, ma bisogna considerare anche altri fattori.

Due elementi da analizzare attentamente sono: il massimale e la franchigia.

Il massimale rappresenta la quota “massima” che una compagnia si impegna a versare in caso di incidente. La legge stabilisce il valore minimo del massimale in 1,22 milioni di euro per danni alle cose, e in 6,07 milioni per danni alle persone. Versando qualche decina di euro in più, è possibile innalzare ulteriormente il massimale e avere una maggiore tutela in caso di sinistro.

La franchigia, invece, è quell’importo che spetta all’assicurato in caso di incidente, e che l’assicurazione non copre. Se ad esempio la franchigia è di 800 euro, e il danno provocato ammonta a 700 euro, sarà l’assicurato a dover pagare quella cifra.

L’RC auto generalmente ha una durata annuale e può essere pagata in un’unica soluzione o a rate. In quest’ultimo caso, bisogna però spendere qualcosa in più.

In alternativa, ci sono le polizze temporanee o sospendibili.

La polizza temporanea è indicata per i guidatori che fanno un utilizzo parziale dell’auto, magari solo nei periodi estivi. In questo caso, il premio assicurativo risulta molto più basso rispetto ad un contratto annuale.

La polizza sospendibile consente invece di “congelare” l’assicurazione per un tot di mesi, di settimane o addirittura di giorni, in seguito a un’infermità momentanea, un trasferimento di lavoro o qualsiasi altro imprevisto.

Sempre in ottica di risparmio, può risultare utile effettuare un preventivo assicurazione auto sul portale di UnipolSai, compagnia che può garantire polizze complete e a misura di guidatore, con attenzione alla sostenibilità di prezzi.

Come anticipato in apertura, non bisogna guardare unicamente il prezzo, ma considerare le garanzie accessorie inserite nel contratto. Versando una piccola quota in più è infatti possibile usufruire di importanti servizi come ad esempio l’opzione Kasko, il soccorso stradale 24h, la copertura furto e incendi, la copertura atti vandalici, la copertura eventi naturali ecc…

Un altro aspetto da considerare riguarda i bonus offerti dalle compagnie in determinate circostanze. Talvolta le agenzie di assicurazione propongono sconti e promozioni ai nuovi clienti, oppure ai vecchi assicurati per rendere la loro offerta più appetibile.

In altri casi, possono esserci convenzioni tra l’azienda in cui si lavora e la stessa compagnia assicurativa.

La scatola nera, infine, rappresenta un’opzione sempre valida per ridurre il costo del premio assicurativo, e per godere di ulteriori vantaggi come la geolocalizzazione continua dell’auto ed il soccorso stradale.

