Latina sempre più su, Jefferson e Carletti sbancano Picerno

Incommensurabile questo Latina, che continua a vincere e mettere in riga avversarsi con una normalità disarmante. Troppo bello, ma è tutto vero. La squadra di Di Donato fa un’altra scorpacciata di applausi e viola il campo del Picerno con una prestazione maiuscola. Il ritorno al gol di Jefferson è una delle note più piacevoli in una giornata di festa, in cui i nerazzurri hanno confermato di dover soffrire fino alla fine per chiudere l’incontro. Tradotto significa troppo occasioni divorate, lasciando in bilico una partita che meritava di essere chiusa in anticipo e non nel terzo dei sei minuti di recupero con l’acuto di bomber Carletti. Occasioni a iosa nella ripresa rispetto ad un primo tempo ben interpretato dai pontini, che nonostante il turn over per i tre impegni in otto giorni, hanno sempre mantenuto l’identità di squadra propositiva, costruendo sull’asse Sane-Jefferson il vantaggio. Minuto numero 37′ verticalizzazione del senegalese per Jefferson sul filo di un fuorigioco azzardato dai lucani e tocco sotto da vero brasiliano. Nella ripresa cambi per gestire meglio il ritorno inevitabile del Picerno, anche se Sane al 7′ si allunga il pallone davanti a Viscovo (7′), che al 12′ ha un riflesso prodigioso su Jefferson alla conclusione da due passi. Inevitabile così stringere i denti, concentrando le ultime emozioni nei titoli di coda. Dall’espulsione di D’Angelo che lascia i lucani in dieci, al gol annullato per fuorigioco a Rossi e quello vero di Carletti, che salta Allegretto in area e trafigge Viscovo.

AZ Picerno 0 – 2 Latina Calcio 1932

AZ Picerno (4-2-3-1): Viscovo, Finizio (32’ st Di Dio), Pitarresi, Allegretto, Esposito (32’ st Vivacqua), Dettori, Gerardi (13 st Parigi), Reginaldo (13’ st D’Angelo), Guerra, De Franco, Carrà (13’ st De Cristofaro). A disposizione: Albertazzi, Vanacore, Ferrari, Garcia, De Ciancio, Viviani, Setola. Allenatore: Colucci.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (18’ st Tessiore), De Santis, Barberini (36’ st Palermo), Sane (36’ st Rossi), Teraschi (18’ st Ercolano), Celli, Carissoni Jefferson (31’ st Carletti). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Sarzi Puttini, Rosseti, Esposito, Atiagli, D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Mario Pinna Oristano

Quarto Ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.

Marcatori: 37’ pt Jefferson (L), 48’ st Carletti (L)

Espulsi: 44’ st D’Angelo (P)

Ammoniti: 40’ pt Di Livio (L), 40’ pt Esposito (P), 43’ pt Carrà (P), 7’ st Dettori (P), 16’ st Teraschi (L), 44’ st Guerra (P)

Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

Angoli: 3-3