Brignano in bici sul lungomare di Sabaudia, “Jovanotti ti sfido!”

“Lorenzo, Jovanotti, qua non sto in Sudamerica do’ sei annato te, qua sto a Sabaudia, che fatica! Guarda che panorama, questa è una delle strade più belle d’Europa se non del mondo: c’è questa, poi quella de casa mia”.

Un Enrico Brignano con il fiatone, simpatico come sempre, scherza in un video mentre va in bicicletta al tramonto sul lungomare di Sabaudia, dove si trova in vacanza; prende in giro Jovanotti e lo sfida: “Quando te la voi giocà in bicicletta!”.