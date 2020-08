Terracina, uomo accoltellato durante una rissa: 1 arresto per tentato omicidio

Nel giugno scorso prese parte a una violenta rissa nel quartiere Capanne, a Terracina. Ieri è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. L’uomo, R.G. sono le sue iniziali, di origini algerine, durante la lite tra stranieri in una zona più volte segnalata per episodi simili, avrebbe accoltellato più volte una delle persone coinvolte. La vittima era stata poi trasportata in ospedale.

Gli elementi raccolti nel corso di un accurato sopralluogo della polizia scientifica consentirono, insieme alle indagini degli investigatori del commissariato di Terracina, di indirizzare le ricerche sul cittadino straniero.

È stato inoltre accertata anche una seconda aggressione da parte dell’arrestato, ai danni di un commerciante di nazionalità bengalese in Italia, colpevole di essersi intromesso nell’ennesima rissa.

Alla luce delle violente e reiterate condotte dello straniero, sommate alla concreta possibilità che potesse commettere fatti analoghi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai poliziotti di Terracina. L’uomo è attualmente ristretto presso il carcere di Latina, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.