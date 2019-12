In occasione dello spettacolo di fine d’anno, organizzato in piazza del Popolo con gli artisti “Lillo e Greg”, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha emesso un’ordinanza volta a garantire le condizioni di ordine e sicurezza pubblica e a contrastare il degrado urbano.

Dalle 9 del 31 dicembre fino alle 6 del primo gennaio, all’interno della zona delimitata da

viale Vittorio Veneto, Piazzale Prampolini, viale La Marmora, viale XXI Aprile, viale dello Statuto, viale XXIV Maggio, viale XVIII Dicembre, Piazzale Gorizia vige: il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di superalcolici, in contenitori di qualunque specie e materiale; il divieto di detenzione e di vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine in alluminio; il divieto di utilizzo di bombolette spray emittenti sostanze urticanti; il divieto di introduzione di qualsiasi oggetto metallico potenzialmente atto ad offendere; il divieto di detenzione, utilizzo e accensione di fiamme libere, fuochi d’artificio, botti, petardi e giochi pirotecnici; il divieto di esercitare l’attività di commercio ambulante.

Il divieto di fuochi di artificio, botti e petardi era particolarmente atteso dagli animalisti, in primis la consigliera Matilde Celentano che proprio oggi auspicava anche da parte del sindaco di Latina apposita disposizione.

“Possiamo divertirci e trascorrere un Capodanno, tutti insieme in Piazza del Popolo, senza rovinare la festa a nessuno – ha commentato il sindaco Coletta -. Sono sicuro che i cittadini di Latina sapranno festeggiare l’arrivo del 2020 in maniera civile e responsabile”.

