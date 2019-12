Circeo, premio letterario alla memoria di Tommaso Lanzuisi. Ecco i vincitori

Quattro premi letterari alla memoria di Tommaso Lanzuisi, scrittore, poeta e storico di San Felice Circeo. Sono stati conferiti, insieme ad un quinto fuori concorso, sabato scorso nel suggestivo scenario della Porta del Parco dall’associazione Odissea, presieduta da Elisabetta Cavalieri.

L’associazione opera sul territorio da una decina di anni seguendo varie finalità, tra cui quella della salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. “Alla triste notizia della morte del nostro illustre concittadino l’associazione Odissea ha ritenuto opportuno omaggiare – ha spiegato la presidente cavalieri – la sua opera istituendo questo concorso letterario. Tommaso Lanzuisi, cantore di questo magico promontorio, attraverso la sua cospicua produzione letteraria di storico e poeta ha fatto conoscere ed amare il Circeo.

Così l’Associazione ha deciso di indire questo premio letterario con lo scopo di non dimenticare una persona, uno scrittore, uno storico, un sanfeliciano, amante del nostro paese che, grazie alle sue capacità ha saputo, ‘decantare’ le meraviglie del Circeo in maniera eccelsa”.

Il concorso è stato strutturato in due categorie: poesia e narrativa, a tema unico che ha preso spunto dal titolo dell’opera più nota del professor Lanzuisi: “Il Circeo nella leggenda e nella storia”. Ciascuna categoria è stata suddivisa in due sezioni: la prima per gli studenti delle scuole medie di San Felice Circeo e la seconda per i residenti o nativi di San Felice Circeo di età superiore ai 14 anni.

Vincitori sono risultati: Rebecca Bonato e Thomas Mignardi delle scuole medie, rispettivamente per la categoria narrativa e poesie; Egidio Calisi e Tommaso Di Prospero per gli over 14, rispettivamente per le categorie narrativa e poesia. Premiato anche Antonio Capitano, fuori concorso, per l’amore dimostrato nei confronti di San Felice Circeo.

“Il premio letterario ‘Tommaso Lanzuisi’ – ha detto Cavalieri – in questa prima edizione ha voluto essere un’occasione di incontro e confronto per chiunque avesse voluto esprimere, attraverso la propria arte, il desiderio di rendere omaggio al territorio di San Felice Circeo ed è un’iniziativa volta al sostegno della cultura, della scrittura e del talento sanfeliciani”.

Un’occasione ben riuscita vista l’adesione ricevuta anche per la cerimonia di consegna dei premi a cui hanno assistito anche i famigliari del professor Lanzuisi.

1 di 3

LE VOSTRE OPINIONI

commenti