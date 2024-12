Celebrazioni per Santa Barbara a Latina: giornata di festa per i Vigili del Fuoco

Oggi, a Latina, si è celebrata la tradizionale festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, con una serie di eventi organizzati per omaggiare il lavoro e l’impegno dei pompieri. Il neo comandante provinciale, Piergiacomo Cancelliere, ha ricevuto la prefetta Vittoria Ciaramella, insieme alle altre autorità locali e ai familiari del personale in servizio, per dare il via alle celebrazioni.

La giornata è iniziata con una Messa in onore di Santa Barbara, seguita da un’esercitazione spettacolare nel cortile della caserma di piazzale Carturan, dove è stata simulata una situazione di incendio in una palazzina. In questa esercitazione, i vigili del fuoco hanno mostrato le loro abilità nel recupero di un ferito da piani alti utilizzando una barella, dimostrando ancora una volta l’alto livello di preparazione e coordinamento del corpo.

Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, il piazzale esterno alla caserma è aperto al pubblico, che può ammirare da vicino i mezzi utilizzati dalle diverse specialità dei vigili del fuoco e ricevere informazioni sulle operazioni quotidiane e sulle tecniche di intervento. Un’occasione di incontro e di sensibilizzazione per la cittadinanza, che ha avuto l’opportunità di scoprire il lavoro quotidiano del corpo.

Il comandante Cancelliere ha commentato: “È stato un anno molto intenso per questo comando, con oltre 7.000 interventi sul territorio. È mia intenzione avviare una serie di iniziative culturali per sensibilizzare i cittadini, affinché ognuno possa contribuire a ridurre i rischi antropici, naturali e industriali con cui conviviamo ogni giorno.”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine al Corpo dei Vigili del Fuoco: “Questa è l’occasione giusta per ringraziare gli uomini e le donne del Corpo per l’instancabile e generosa azione con cui affrontano le situazioni più complesse. Penso, ad esempio, all’ausilio che forniscono al sistema regionale di Protezione Civile durante le operazioni di antincendio boschivo. A tutti i vigili del fuoco laziali e al comandante Ennio Aquilino, giunga la riconoscenza della Giunta Regionale.”