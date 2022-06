Parco Berlinguer a Latina, il Comune propone un Patto di Collaborazione

Il Comune di Latina intende partecipare all’Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni emesso della Regione Lazio. Tra essi il Parco Berlinguer di Latina dove l’amministrazione comunale sta proponendo un Patto di Collaborazione che comprenda cittadini o cittadine con l’obiettivo di effettuare lavori di cura, manutenzione, conservazione e rigenerazione del Parco, sviluppando al contempo momenti d’inclusione sociale.

Il Comune di Latina parteciperà al Bando regionale con la proposta selezionata e se la candidatura sarà oggetto di contributo regionale si sottoscriverà con i proponenti un Patto di Collaborazione complesso per la cura e rigenerazione del Parco Berlinguer, finanziato per 40mila euro da fondi regionali, 20mila euro da fondi comunali e per la durata di un anno.

Sul sito del Comune, nella sezione avvisi, è disponibile l’Avviso relativo alla manifestazione di interesse. È possibile presentare le manifestazioni d’interesse inviandole all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it fino alle ore 12 del 22 giugno 2022.