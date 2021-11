Cisterna, gambiano sorpreso con mezzo chilo di eroina

Oltre mezzo chilo di eroina, circa 150 grammi di anfetamine e modiche quantità di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio sono stati trovati e sequestrati dalla polizia in un appartamento nel centro di Cisterna di Latina. Era l’abitazione di un cittadino del Gambia, di 24 anni, che è stato arrestato e ha precedenti per spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere romano di Regina Coeli. L’irruzione degli uomini del Commissariato è avvenuta nell’ambito di un’indagine aperta da tempo sui canali di approvvigionamento delle droghe pesanti. Sequestrati anche bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi.