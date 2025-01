Cisterna, spaccio di droga su strada: due arresti

Un’importante operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Cisterna ha portato al sequestro di 110 grammi di cocaina, 3.150 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Arrestati due uomini del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Durante un controllo del territorio, gli agenti hanno notato un motociclista seguito da un’auto dirigersi verso un parcheggio isolato. Insospettiti, i poliziotti hanno raggiunto i due mezzi e fermato i conducenti, uno dei quali ha tentato la fuga lanciando un involucro contenente cocaina.

Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire ulteriori prove, tra cui strumenti per il confezionamento e appunti legati all’attività illecita. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per domani.