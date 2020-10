“Consuma al pub, offriamo noi”, a Latina sconto in negozio con lo scontrino

Commercianti e ristoratori di Latina insieme per superare questo difficile momento dovuto alla chiusura dei locali alle 18. Se ristoranti, pasticcerie e gelaterie possono puntare sul pranzo, sulle ore di sole e sull’asporto i pub di Latina hanno visto, con quest’ultima misura contro il diffondersi del coronavirus, quasi azzerare le entrate.

E se sui ristori ancora non c’è una certezza è nata a Latina un’iniziativa che potrebbe cambiare un po’ le cose. L’invito degli esercenti è quello di andare ai pub dalle 12 alle 18, per pranzo, per un caffè, perché no per un thè e una merenda. Conservare lo scontrino e poi andare a fare shopping con il 20% di sconto.

I pub che aderiscono sono Buco, Bhudda Bar, Drinkete & Sdranghete, The Wall, Tresutre, Bancoventisei, Bivio, The Old Tom, Trapizzino e The Shottish. I negozi che invece garantiscono lo sconto sono Ottica Fabio Tonazzi, Shoes, SerpicoSince1976, Super Emanuela Serpico e Tattoo Parlour. L’iniziativa si chiama: “Support locals: consuma al pub, offriamo noi!”.