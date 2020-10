Incidente sull’Appia a Sabaudia, auto finisce nel canale: un ferito

Violento incidente questa mattina sull’Appia, all’incrocio con la Migliara 54. Una Land Rover e una Ford Focus si sono scontrate e la prima vettura è finita nel canale. Momenti di paura tra le persone che hanno assistito all’impatto e per quelle coinvolte. Il conducente della Land Rover è riuscito ad uscire dall’auto autonomamente, era illeso e una volta risalito in strada ha rifiutato le cure mediche.

E’ stato subito chiaro agli operatori sanitari del 118 intervenuti che fosse più grave l’automobilista che viaggiava sulla Ford. Per estrarlo dal veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Poi l’uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale.

Gli agenti della polizia stradale di Latina e Terracina hanno prima chiuso la strada per permettere i soccorsi, supportati anche dai volontari dell’Anc Sabaudia, e poi svolto i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.