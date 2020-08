Terracina, semina il panico sul lungomare e poi ferisce due agenti di polizia. Arrestato

E’ stato arrestato un 27enne romano per resistenza, minaccia e lesione a pubblico ufficiale. Il giovane infatti non si era fermato all’alt della polizia dopo essere stato sorpreso a circolare ad alta velocità sul lungomare di Terracina, creando pericolo ed apprensione per i pedoni.

Il giovane, in stato di alterazione psicofisica da droga e alcol, prima avrebbe cercato di eludere il controllo, poi si sarebbe scagliato contro i due agenti della volante, ferendoli per fortuna in modo lieve. L’uomo è stato arrestato.