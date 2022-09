Un 52enne è finito nei guai a Cori dopo esser stato sorpreso, dai Carabinieri della locale Stazione in possesso di otto piante di cannabis. La perquisizione domiciliare ha consentito di portare alla luce una vera e propria piantagione di marijuana per un peso totale di 26kg, rinvenuti inoltre altri 13gr della stessa sostanza già essiccata pronta molto probabilmente per la vendita.

L’uomo, ora, è stato posto a disposizione del Tribunale di Latina.