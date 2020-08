Volge al termine una stagione senza dubbio complessa per il Comitato Provinciale Opes Latina, che si racconta dall’inizio delle attività, passando per difficoltà e chiusure imposte da questo anno.

C’è voglia di lasciarsi alle spalle gli ultimi complessi mesi tra stop forzato e lockdown che hanno messo a dura prova ogni realtà sportiva. A tal proposito, molte sono state le attività di supporto messe in campo per tutte le associazioni che si affidano all’ente di promozione sportiva, che hanno garantito informazione e aiuto tecnico gratuito con sportelli di supporto.

“A malincuore devo dire, e credo di parlare a nome di tutti, che non vediamo l’ora di lasciarci alle spalle questa stagione – commenta Davide Fioriello vicepresidente nazionale Opes – Nonostante le difficoltà ed i terribili eventi che ci siamo trovati a fronteggiare e che hanno visto interrompere e modificare molte delle nostre attività però, il comitato provinciale di Latina ha reagito con forza e determinazione, plasmandosi per il bene delle realtà affiliate. Sono molto fiero – prosegue Fioriello – delle stime numeriche che confermano la fiducia nel nostro operato, ma ancor più lo sono per aver lottato in nome e per lo sport, per rialzarci insieme. Tutti i nostri eventi – spiega – rappresentano dei tasselli importanti per la provincia e molte attività ci impegnano a livello nazionale, segnale di continua crescita sotto ogni fronte. Spero che quanto prima si possa ripartire in grande per continuare ad operare fianco a fianco delle nostre associazioni a garanzia del meglio della promozione sportiva. A tal proposito, ci tengo a fare un augurio a tutte le realtà sportive, affinché l’avvento della nuova stagione segni una ripresa per tutti. Ringrazio – conclude – il consigliere nazionale Opes Alessandro Marfisi, il presidente provinciale Opes Latina Daniele Valerio e tutto il direttivo del comitato provinciale Opes, per tutto ciò che è stato fatto nell’arco della stagione”.

Il comitato provinciale, stando alle stime del Coni, gode di molti consensi e a meno di un mese dalla chiusura dell’anno sportivo, si attesta come primo ente provinciale per numero di affiliate con 397 associazioni sportive dilettantistiche in tutta la provincia di Latina.

Una dimostrazione di una struttura solida guidata dal vice presidente nazionale Opes Davide Fioriello, che da tempo porta avanti innumerevoli iniziative che coinvolgono comunità e società sportive. Nonostante tutto infatti, tante attività sono state concretizzate al meglio nei mesi antecedenti la pandemia e che hanno coinvolto migliaia di utenti, atleti e centri sportivi. A confermarlo, le parole del presidente provinciale Daniele Valerio: “Il nostro comitato ci regala anno dopo anno innumerevoli soddisfazioni. Anche in questa stagione complessa, ci attestiamo all’apice dei consensi provinciali e questo è motivo di fierezza e orgoglio per il lavoro che ogni giorno mettiamo in atto per valorizzare lo sport in città ed in tutta la provincia. Disponiamo di bellissime località che vanno oltretutto promosse attraverso lo sport e questo – conclude – è solo uno dei tanti obiettivi coltivati attraverso le nostre attività. Speriamo di riprendere presto le attività e che tutti possano ripartire al meglio”.

Cercando di fare un bilancio quantomeno parziale dell’operato dell’ente provinciale in questa stagione che volge al termine, troviamo per il secondo anno consecutivo i Giochi Scolastici Opes. Divenuti ormai un appuntamento consolidato con scuole e docenti, l’iniziativa si è evoluta nel tempo assumendo un carattere provinciale e coinvolgendo migliaia di studenti degli istituti secondari di primo grado. Il progetto è nato con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di scuole con l’organizzazione e lo svolgimento di tornei multidisciplinari, offrendo gratuitamente tutor sportivi Opes che indirizzano e formano i ragazzi. Quest’anno al seguito ben tredici scuole medie, appartenenti ai comuni di Latina, Roccagorga, Monte San Biagio, Terracina e Fondi.

Opes Latina dispone anche di un florido settore calcio gestito da anni dalla Broker Sport, con il supporto arbitrale del gruppo diretto dal designatore Giuseppe Trinchese. Nonostante l’attività di quest’anno ridotta per cause a tutti note, si conferma punta di diamante con la quinta stagione della Lega Futsal Amatori Latina che convoglia i vari centri sportivi del territorio tra Latina, Fondi, Itri, Pontinia, Terracina, Aprilia, Nettuno, Anzio e Sonnino. Le attività della stagione sono state riprese tra gli altri, presso i centri Garden di Anzio, La Siepe di Borgo Carso, Sport Training Pontino a Pontinia, Centro Sport Amico. Seppur in un momento difficile, come racconta il vice presidente della Broker Sport Gaetano Marino, si prosegue dando il massimo e rispettando i dovuti tempi. La ripresa per il settore calcistico sarà un poco lenta, ma la professionalità del gruppo infonde fiducia a tutti gli operatori che si rivolgono e collaborano durante la stagione.

Spazio anche alla danza Opes con il Latina Danza Festival, che chiude la sua quarta edizione con un successo a pieni voti. Il 1 marzo scorso, appena prima del lockdown, quasi quattrocento giovani ballerini e migliaia di spettatori sono accorsi all’evento. Tante scuole hanno scelto di promuovere le loro attività, ma soprattutto il loro essere. Dagli spalti tanti applausi ed una forte partecipazione per le diciassette scuole di ballo, con un Palabianchini gremito di gente tra spettatori e artisti, accompagnati da giochi di luce e fumi.

Inversione di rotta invece per Sport Estate, manifestazione punta di diamante di Opes Latina, che per la sua 9 edizione, nel rispetto dei divieti di svolgimento di manifestazioni sportive si è svolta in maniera virtuale per dare comunque spazio alle affiliate. La scelta di non piegarsi dinnanzi l’emergenza epidemiologica COVID-19 e di allestire un “palco virtuale” ha dato i suoi frutti. L’evento svoltosi dal 4 al 12 luglio su ben 5 piattaforme di diffusione social, ha mantenuto lo scopo principale di dar voce a tutte le realtà sportive del territorio e dare loro il massimo supporto e risalto in un periodo di crisi. I numeri raggiunti hanno superato tutte le aspettative raggiungendo ben 226.738 visualizzazioni sui canali ufficiali e rispettivamente l’audience delle singole piattaforme vanta 184.732 views su facebook, 28.492 su instagram e 13.514 sul canale ufficiale youtube dell’evento.

Una stagione particolare invece per In Corsa Libera, il circuito con il maggior numero di gare podistiche in tutto il Lazio organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con Opes Latina, Fidal Latina e Fidal Lazio. L’edizione uscente 2018/2019 si è chiusa in record, con l’assegnazione del montepremi finale di 6mila euro e con ben 34 competizioni al seguito di cui 33 sul territorio regionale e una fuori regione. La stagione 2019/20 è stata invece interrotta dall’emergenza epidemiologica. Si sono svolte infatti solamente sei gare. Lo scorso dicembre la 18° Mezza Maratona di Latina e la Corsa di Natale per Telethon. Corriamo Tra i Presepi, la corsa solidale Corriamo X Luketto ed Veroli Winter Trail. Lo scorso febbraio la regina delle competizioni podistiche, la Maratona Maga Circe organizzata dall’associazione In Corsa Libera. La competizione rappresenta la gara con maggior numero d’iscritti di tutto il calendario. Una prima edizione con ben 1.700 atleti provenienti da tutto il mondo. 42,195 km, 21 km e 13 km le lunghezze che si sono corse tra le suggestive location che uniscono San Felice Circeo e Sabaudia. A vincere, il re delle maratone Giorgio Calcaterra. Ultima tappa svolta per il circuito a causa dello stop imposto dal COVID-19 è stata l’Appedecata Sonninese. Una stagione podistica che ha lasciato l’amaro in bocca a molti atleti appassionati della corsa, i quali hanno visto interrompere bruscamente la loro attività agonistica e modificare le proprie sane abitudini.

Opes cura anche il settore ciclistico e da anni realizza il Giro dell’Agro Pontino, che ha concluso la stagione sportiva 2019 con numerose tappe che hanno coinvolto migliaia di atleti partecipanti e tante società. Alla presenza del presidente del comitato provinciale Opes Latina, Daniele Valerio e del dirigente regionale, Roberto Martin, si sono svolte le premiazioni finali del circuito, curato dal responsabile nazionale Opes Ciclismo Michele Romaggioli. Una stagione iniziata nel mese di marzo e durata fino ad ottobre e che ha visto disputare tante gare a partire dal 5° edizione trofeo città di Nettuno, 1° trofeo Opes Italia, 8° trofeo Drago On Bike, 9° Memorial Marino Peloso, trofeo C-Max, 2° trofeo Opes Italia, Memorial Valter Bulgarelli, Memorial Luccone, 2° trofeo Il Gatto & La Volpe, Trofeo Santa Eurosia e notturna, Memorial Giovanni Accapezzato, Memorial Gianni Di Meo, 2° trofeo Center Bike, 3° trofeo Opes Italia, trofeo C-Max, Memorial Di Girolamo, 1° trofeo team Astolfi-Melania, Trofeo Pms Sabaudia e trofeo Veloteam Latina. La stagione uscente, con gare in partenza a marzo è stata purtroppo totalmente annullata.

Manca all’appello, la storica Festa dello Sport che si sarebbe dovuta svolgere come ogni anno nel mese di maggio per la sua quattordicesima edizione.

La nuova stagione sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre, auspicando per tutti in un ritorno alla piena normalità.