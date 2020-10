Coronavirus, al Prampolini un’altra classe in quarantena: stavolta alla secondaria

C’è un’altra classe in quarantena all’istituto comprensivo Prampolini. La dirigente ha infatti diramato una circolare per informare le famiglie che, per via di una sanificazione straordinaria, si entrerà più tardi. L’avviso riguarda soltanto il plesso centrale di Borgo Podgora, ossia la scuola secondaria di primo grado, dove in una seconda ci sarebbe un caso di positività al coronavirus. Una quinta della primaria, nel plesso di Chiesuola, è invece entrata in quarantena la settimana scorsa. Sono ormai diverse le classi chiuse per casi di positività a Latina e provincia: il primo caso della provincia c’è stato a Bassiano, che ha iniziato la scuola il 14 settembre.

“Si comunica che domani, lunedì 12 ottobre, causa intervento di sanificazione straordinaria di alcuni locali della sede centrale del nostro Istituto, scuola Secondaria ed uffici di segreteria, gli alunni entreranno alle ore 10.00. Per lo stesso motivo gli assistenti amministrativi e tutto il personale di segreteria, inclusi i collaboratori scolastici in servizio nel plesso centrale, prenderanno sevizio alle ore 9.45” – si legge nella nota pubblicata oggi sulla home page sul sito della scuola.