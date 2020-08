Coronavirus, altri 7 positivi in provincia di Latina. Scoperti anche 5 casi da fuori

Sono stati riscontrati altri 7 nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina, di cui 6 trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (2), di Cisterna di Latina (1), di Latina (2) e di Sezze (2). Si registrano anche 5 casi nuovi positivi, non residenti in provincia. Lo rende noto la Asl nel suo bollettino quotidiano. Ieri sono stati 180 i test effettuati al drive in del Goretti.

Oggi è iniziata la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il Covid-19. “Il vaccino italiano sarà pubblico. Un bene comune a disposizione di tutti coloro che ne avranno bisogno – ha annunciato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato – La Regione seguirà passo dopo passo il processo di sperimentazione che parte oggi allo Spallanzani, per arrivare il prima possibile alla distribuzione”, che dovrebbe avvenire in primavera.