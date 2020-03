Coronavirus, consegne gratuite a domicilio a Gaeta e Formia

Consegne gratuite a domicilio a Gaeta. Per alleviare questo momento di difficoltà di approvvigionamento da parte delle persone che in questo periodo non possono uscire di casa, l’amministrazione comunale ha lanciato la proposta raccolta da 50 tra commercianti, supermercati, alimentari, enoteche, pizzerie, pub, frutterie, ristoranti, pescherie, pasticcerie e profumerie.

Saranno loro, una volta raccolte telefonicamente le ordinazioni, ad effettuare gratuitamente le consegne presso il domicilio delle persone richiedenti. Un’iniziativa rivolta esclusivamente alle fasce sociali deboli, anziani con età superiore ai 70 anni e persone diversamente abili.

“Gaeta è una città solidale. Con questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Cosmo Mitrano – possiamo aiutare concretamente quelle persone che non possono uscire di casa. Questo serve anche a rispettare le prescrizioni suggerite dal Ministero della Salute. La cosa più bella di tutto ciò, è stata la pronta risposta dei commercianti di Gaeta che hanno subito risposto e nel giro di meno di un’ora siamo arrivati alle prime 50 adesioni. Questo è un bel segnale che farà sentire meno isolate quelle fasce deboli e fragili che in questo periodo non possono recarsi a fare la spesa ed acquisti. Ringrazio tutte le attività commerciali di Gaeta e di Formia che hanno dimostrato che il Golfo è unito”.

“Noi 50 ci siamo – ha spiegato il vice sindaco Angelo Magliozzi – è un motto che abbiamo coniato in questa circostanza e che già mentre trasmettiamo questa nota stampa, sono arrivate altre adesioni e quindi possiamo rinominarlo ‘Noi 60 ci siamo’. Nel giro di poche ore, ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che mi hanno contattato pur non avendo un’attività commerciale, per esserci vicini anche in un modo diverso. I commercianti ci sono, ed anche noi amministratori ci siamo. La soddisfazione che anche diverse attività di Formia hanno aderito alla nostra iniziativa per garantire un servizio ai cittadini di Formia in un’ottica comprensoriale che bisogna lavorare insieme e non esistono confini perimetrali tra le città”.

“Abbiamo ricevuto un segnale bello e di risalita – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali Lucia Maltempo – nonostante la paura del contagio e nonostante la distanza che si è creata nel rispettare le prescrizioni previste, noi cerchiamo di essere più vicini possibili a chi ha bisogno, siamo disponibili ad accogliere suggerimenti ed iniziative e stiamo lavorando per questo. Siamo contenti di aver avuto una risposta immediata e calorosa da parte degli esercenti di Gaeta. Questo è sinonimo che nei momenti di necessità e bisogno, Gaeta c’è”.

La lista delle imprese solidali sarà aggiornata continuamente e per aderire all’iniziativa si può inviare una mail all’indirizzo: sindaco@comune.gaeta.lt.it

Ecco gli esercenti di Gaeta disponibili:

SUPERMERCATI/ALIMENTARI/ENOTECHE

Mister risparmio

Via Begani 2 Gaeta

0771.465102

Supermercato Natale di Massimo Natale

Corso Italia – Gaeta

0771.902007

Lo Spicchio di Anna Capobianco

Via indipendenza 8 – Gaeta

0771.463616/327.9829506

Alimentari il Golosone di Strozza Loreta

Via indipendenza 50 – Gaeta

0771.464477

Enoteca Ciccariello

Via Sant’Agostino 41, – Gaeta

0771.470095/329.7229604

Enoteca Perrone

Corso Cavour – Gaeta

338.7569792

FRUTTERIE

Frutteria Vaudo Veronica

Via Indipendenza 45 – Gaeta

0771.209609

Frutta e verdura da Antonio

Via Papa Giovanni XXIII n°3 Gaeta

333 4723351

Frutteria San Nilo di Paliotta Roberto

Via Rimini 1 – Gaeta

380.3407757

L’Isola della frutta

Via Calegna – Gaeta

349.2684551

MACELLERIE

Macelleria Carni Nostrane

Via Calegna

0771.471292/340.9617172

Macelleria Di Fonzo

Via Cesare Battisti 5 – Gaeta

348.544 8000

Boutique della carne di Alberto di Gabriele

Via Indipendenza – Gaeta

0771.901031

BAR

Caffè Cavour

Corso Cavour 24 – Gaeta

0771.460330

339.4597234

Bar Bazzanti

Piazza Traniello – Gaeta

0771460505

Bar Santos

Via Indipendenza n° 71 – Gaeta

0771.460187

La Brasserie

Piazza della Libertà – Gaeta

0771.461323

Bar Platani

Lungomare Caboto – Gaeta

0771.460048

RISTORANTI/PIZZERIE/PUB

Ristorante Pizzeria Atratino

Via Atratina 139/141 – Gaeta

0771.462870/334.623968

Pizzeria Rustica

Piazza della Libertà – Gaeta

0771.464536

Antica Pizzeria Ciro

Lungomare Caboto Piazzale Caserta – Gaeta

0771.465058

Kasa incanto Bar

Via Bausan 18/20 – Gaeta

3286723660

Pesce & Pesce Osteria

Vico 2 Cavallo n° 14 – Gaeta

339.8489613

Ristorante Pizzeria La Lampara

Via Buonomo, n. 29 – Gaeta

0771.463751

Yacht Restaurant Gaeta

Lungomare Caboto, n. 93

Base nautica FLAVIO GIOIA – Gaeta

0771.279165

347.5308761

Hermes

Via Buonomo 41 – Gaeta

0771462888

Il Follaro di Davide Orlando

Gaeta

0771.189420

Ristorante Re Ferdinando

Gaeta

0771.464125/339.8820903

Taverna da Mino

via Garibaldi – Gaeta

339.7355494/0771.466375

Pizzeria Madness

Lungomare Caboto 614 – Gaeta

389.5478935

Pizzeria Rosticceria Maruzzella

Gaeta

0771.208779

Piazza Ca…legna

Gaeta

329.2227644

Pizzeria del Porto di Carlo Avallone

Via Bausan – Gaeta

338.4332175

Cantina di Ciccillo

Vico Gaetani – Gaeta

327.3671436

Ristorante Pizzeria La Pescheria

Piazza Mazzoccolo – Gaeta

0771.741700

Ristorante Cellar Door

Via Europa 49 – Gaeta

380.1893651

Ristorante Il Gazebo

Via San’Agostino – Gaeta

340.5838052

Pizzeria 2000

Corso Cavour 36 – Gaeta

0771.464611

PESCHERIE

La Pescheria

Via Lungomare Caboto -Gaeta

328 7659909

Enzo La Brocca

329.9893925

Ittica Marino di Marino Nadia

328.3477578/347.4998588

PASTICCERIE

Pasticceria Carmine di Pasquale Maturo

Via Rimini 27 – Gaeta

0771.471494

Pasticceria Lanzetta

Via Fratelli Bandiera 22 – Gaeta

0771.462387

PROFUMERIE

Bob Rock di Raimondo Sasso

Corso Cavour – Gaeta

0771 010083

Ecco gli esercenti di Formia:

SUPERMERCATI/ ALIMENTARI

Mister risparmio

via Olivastro Spaventola – Formia –

3348839376

“La Ghiottona di Minutillo Enza”

Largo Paone Formia

tel. 0771 .269242

(Disponibile martedi, giovedi e venerdi)

PANIFICIO – PIZZERIA

Tarallucci e vino

viale unità d’Italia 9 Formia

0771.770915

“Il Sapore del Grano”

Via Maiorino 11 Formia

Tel. 0771.268873

Ristorante Pizzeria “Chinappi”

Via Anfiteatro Formia

Tel. 0771.790002

FRUTTERIA

“La Casetta dei l’Ortofrutta”

Via Olivastro Spaventola Formia

Tel. 327.1139480