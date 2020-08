Coronavirus, oggi nel Lazio 166 casi. Nei drive in arrivano i test rapidi

Il Lazio oggi ha toccato quota 166 casi e un decesso. Dei nuovi contagi 87 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (38%). Latina ha contato 4 casi.

Record tamponi: ne sono stati eseguiti 14 mila. Nei drive in regionali, intanto, entrano in funzione i test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora. Lunghissime le file degli ultimi giorni per i tamponi.

Presso ciascuna Asl nascono le equipe anti-COVID per le scuole per la gestione operativa del protocollo dell’istituto superiore di sanità (ISS).