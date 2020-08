A un certo punto si sono alzate le fiamme, in collina, tra Cori Giulianello e Velletri. Erano circa le 22 di ieri. Visibili anche a chilometri di distanza, viste le proporzioni dell’incendio.

È servita tutta la notte ai vigili del fuoco e alla protezione civile di Velletri – arrivata in supporto con due squadre e due autobotti – per spegnere il rogo sulla via di Cori, domato intorno alle 4:30.