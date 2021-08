Tutti con il green pass, ma in agriturismi e campeggi irregolari

Tutti a tavola con il green pass, ma in strutture risultati quasi per la metà irregolari. In prossimità e durante la giornata di Ferragosto, diversi controlli sono stati effettuati anche dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità. Attività che si sono concentrate, oltre che a Latina, in particolare nel Sud pontino, tra i comuni di Terracina, di Gaeta, di Sabaudia e Latina.

Parliamo di 16 tra agriturismi, campeggi e villaggi turistici. Diverse le irregolarità, che hanno riguardato 7 strutture, per violazioni alle norme di carattere igienico-sanitarie e strutturali. I carabinieri si sono trovati di fronte ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti, spesso improvvisati o ampliati abusivamente rispetto alle previsioni e collocati in spazi ristretti, a volte anche privi di acqua potabile.