Covid, 112 casi in provincia. Tre i morti e 119 guariti

LATINA – Il nuovo bollettino Covid diffuso dall’ASL di Latina segnala 112 nuovi casi in provincia nelle ultime 24 ore.

Tre i decessi più uno fuori dal territorio delle ASL: 2 ad Aprilia ed uno a Monte San Biagio.

Il numero totale dei guariti riportato è di 119 persone.

Domani intanto, al via le vaccinazioni prenotate per gli over 80. Al Goretti di Latina, partiranno le prime somministrazioni presso la tensostruttura posizionata fuori il nosocomio pontino.

Di seguito il dettaglio dei casi SARS COVID-19 del 06/02/2021 in provincia