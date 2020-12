Norma: doveva vedere i fratelli, ma scompare prima di arrivare. Si cerca un 75enne

Un uomo di 75 anni, Gino Onnelli, è scomparso da una settimana. Il 75enne vive con la compagna a Roma. Giovedì 17 dicembre, intorno alle 8 è partito dalla Capitale per raggiungere i suoi fratelli a Norma, ma in paese non è mai arrivato.

E’ scomparso insieme alla sua auto, una Fiat Tipo bianca targata FS244JA. Il suo cellulare risulta spento. L’ultima cella telefonica è stata agganciata nel comune di Campoverde, ad Aprilia, intorno alle 9.57 di giovedì 17 dicembre. Poi più nulla.

E’ alto 1 metro e 70, ha gli occhi castani e i capelli brizzolati. E’ uscito vestendo una giacca scura, un maglione rosso con scollo a V, una camicia a quadri celeste e pantaloni beige. I familiari dopo aver sporto denuncia si sono rivolti anche alla trasmissione “Chi l’ha visto”.

Le forze dell’ordine lo stanno cercando e se qualcuno lo ha visto può contattare i carabinieri o la polizia.